Луценко - судье: Вы, Ваша честь, не имеете права судить Юрия Луценко

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО повторно заявил об отводе судьи Сергея ВОВКА, который в Печерском районном суде рассматривает его уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на заседании суда.

«Я считаю, что Вы, Ваша честь, не имеете ни юридического, ни морального права судить Юрия ЛУЦЕНКО по этому делу. В связи с этим я заявляю вам отвод», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр мотивировал свое заявление фактами, изложенными в публикации в одном из журналов, в которой речь шла о том, что в профильный комитет Верховной Рады поступили материалы о возбуждении прокуратурой Киева уголовного дела против судьи С.ВОВКА «за подделку и использование поддельного решения суда о похищении гражданского дела, о мошенническом завладении земельным участком размером 70 гектаров».

«В связи с тем, что материалы по этому делу были собраны МВД, когда я возглавлял министерство, я считаю, что это является абсолютно четким основанием для отвода судьи, ведь судья С.ВОВК, по сообщению СМИ, проходит по уголовному делу и имеет личные мотивы, которые подпадают под действие статьи 54 – то есть личная заинтересованность в результате дела», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Ю.ЛУЦЕНКО уже заявлял отвод судье В.ВОВКУ. Тогда Печерский райсуд Киева отклонил это ходатайство экс-министра.