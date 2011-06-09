Печерский суд аргументы адвоката водителя Луценко не убедили

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвоката водителя экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО об отводе судьи Сергея ВОВКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было вынесено после перерыва в заседании суда.

«Мотивировка не обоснована, поэтому ходатайство оставить без удовлетворения», - объявил соответствующее решение С.ВОВК.

Как сообщал УНИАН, адвокат водителя экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО заявил отвод коллегии судей Печерского райсуда, мотивируя это их заангажированностью при рассмотрении дела.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. 27 декабря Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра меру пресечения в виде взятия под стражу.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное сотрудником правоохранительного органа.

В частности, Ю.ЛУЦЕНКО обвиняется в завладении, по предварительному сговору с его водителем Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму более 238 тыс. грн. и в превышении служебных полномочий, в результате чего государству нанесены материальные убытки на сумму более 130 тыс. грн.