Нардеп: Власть должна компенсировать людям «реформаторские» ошибки

«Власть должна возместить убытки, понесенные людьми в результате налогового и пенсионного экспериментов. Соответствующая инициатива будет внесена в парламент в ближайшее время», - заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время посещения собрания «Народной варты» Всеукраинской акции «Вперед» в г. Кременчуг.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что новое налоговое законодательство поставило на грань выживания весь малый и средний бизнес Украины. «Разрушены производственные цепочки десятков тысяч предприятий, закрыты сотни тысяч рабочих мест», - подчеркнула народный депутат.

По ее данным, за последние полгода, с момента введения в действие закона о едином социальном взносе 2,7 млн. физических лиц – предпринимателей заплатили единых социальных взносов на сумму более 5 млрд. грн., не считая взносов, заплаченных за наемных работников, а также штрафов и пени, выставленных тем, кто физически не мог платить единый социальный взнос.

«Правительство уже согласилось, что Налоговый кодекс - это ошибка. Готово ли оно компенсировать людям убытки, которые они понесли за полгода?», - задала вопрос Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы Комитета ВР, государство не должно требовать от граждан соблюдения законов, если само государство в лице чиновников ни за что не отвечает. «Пример ответственности должно показать государство. Власть должна начать с себя, а не сваливать все на людей. Если нашли возможность списать частным облэнерго 24 млрд. грн. долгов, то следует компенсировать убытки, которые понесли люди в результате налогового эксперимента. Соответствующую инициативу мы внесем в самое ближайшее время в парламент», - пообещала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат приехала в Кременчуг по приглашению общественных и профсоюзных организаций города с отчетом о своей депутатской деятельности в рамках всеукраинской «Народной варты», которая проводится 8 июня. Решение о проведении «Народной варты» было принято Народной коллегией Всеукраинской гражданской акции «Вперед» 19 мая в Киеве. Цель мероприятия – предоставить возможность представителям власти отчитаться о своей деятельности, а также ознакомиться с реальным состоянием дел в экономике на местах. На прошлой неделе активисты «Вперед» отправили приглашения министрам Кабинета министров и народным депутатам Украины.

«Мы планируем проводить такие мероприятия по обратной связи власти с народом ежеквартально. Если депутаты и чиновники не захотят отчитываться о своих успехах, то мы будем заставлять их это делать. Мы заставим их выполнять Конституцию Украины, согласно пятой статье которой власть в Украине принадлежит народу», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.