Генсек ГУАМ встретился с молодыми дипломатами

Генеральный секретарь ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ встретился с представителями «Молодежной дипломатической инициативы».

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ рассказал молодым дипломатам об истории создания Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, ее целях и задачах, а также о позиционировании организации в системе международных отношений.

Особое внимание участников встречи генсек обратил на программы и проекты в формате «ГУАМ» и «ГУАМ+», предоставил информацию о развитии сотрудничества по борьбе с организованной преступностью, о зоне свободной торговли, о транспортном коридоре ГУАМ, совместном туристическом продукте ГУАМ-Япония.

Также В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ рассказал о сотрудничестве ГУАМ с США, Японией, Чехией, Польшей и такими международными организациями как ООН, ОБСЕ, IRU и ICDT.