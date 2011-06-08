Посольство Португалии в Украине приглашает всех почитателей кинематографа на Седьмой Фестиваль португальского кино, который пройдет 9-10 июня в Киевском Доме кино.

Сеансы начинаются в 18-ть и 20-ть часов.

Адрес Дома кино: ул. Саксаганского, 6.

Программа Фестиваля португальского кино 2011 «Синопсис»

9 июня, 18:00.

Название: «Девушка по вызову» («Call Girl»), 2007 г.

Жанр: триллер, криминальная драма.

Авторы сценария: Антониу Педру Вашкунселуш и Тиагу Р.Сантуш.

Режиссер: Антониу Педру Вашкунселуш.

Длительность: 124 мин.

Многонациональная компания, которая намеревается построить модный туристический комплекс, нанимает Марию, «девушку по вызову» высшего класса, чтобы она, соблазнив мэра по имени Меирелеш, получила разрешение на строительство. Между тем полицейский Мадейра, расследуя коррупционное дело, выходит на Меирелеша и обнаруживает, что Мария, которую он любит всю жизнь, - выступает средством влияния на политика .

9 июня, 20:00.

Название: «Все это фаду» («Tudo isso и Fado»), 2004 г.

Жанр: комедия, детектив.

Режиссер: Луиш Гарвау Телеш.

Автор сценария: Сузанне Наглое.

Длительность: 97 мин.

К счастью, «преступление» - профессия, которой не нужно учиться. Амаду и Леонарду – двое преступников, которые под звуки самбы и фаду живут за счет мелких краж, надеясь, что однажды судьба подбросит им настоящее ограбление… пока не встречают на своем пути фатальную красивую женщину с револьвером в руке. Она знакомит их с писателем, который в своих детективных романах описывает преступления, которые, как говорят, он сам совершил. Есть соучастники, предмет ограбления, осталось лишь назначить дату.

Не лучший ли день для этого – ночь финала Мирового чемпионата по футболу, когда миллионы прикованы к телевизорам с единственным желанием выиграть это «грустное фаду»?

10 июня, 18:00.

Название: «Дофин» («O Delfim»), 2002.

Жанр: драма.

Режиссер: Фернанду Лопеш.

Автор сценария: Вашку Пулиду Валенте (по мотивам произведения Жузе Кардозу Пиреш).

Длительность: 83 мин.

Португалия. Конец 60-х годов. Томаш Палма Браву, наследник королевской семьи, обладатель озера, его бесплодной жены Марии, однорукого слуги, пса и кабриолета, на котором он ездит в Лиссабон и к проституткам.

Детектив, который приезжает к озеру каждый год на охоту, узнает, что однорукий слуга был найден мертвый на кровати супругов, Мария - в озере, а Томаш с собакой исчезли бесследно. Лишь загадочный лай слышат из тумана над озером…

10 июня, 20:00.

Название: «Звездный лев» («O Leгo da Estrela»), в 1947 г.

Жанр: комедия.

Режиссер: Артур Дуарте.

Авторы сценария: Жуау Баштуш, Феликс Бермудеш и Эрнесту Родригеш.

Длительность: 113 мин.

Фанатичный болельщик Анастасиу да Сильва едет с семьей в Порту на чемпионат. Они останавливаются в доме очень зажиточной семьи Баратов, которые также считают семью да Сильва принадлежащей к высшему обществу. Сын Баратов Эдуарду влюбляется в дочь Анастасиу Жужу. Двое решают пожениться, и отец невесты должен оплатить все расходы за свадебную церемонию в Лиссабоне.