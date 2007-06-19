Украина настаивает на отказе от посредников при оформлении виз в страны ЕС

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина будет настаивать на отказе от посредничества при оформлении виз в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы поставили этот вопрос достаточно жестко, поскольку мы считаем, что работа посредников в этих вопросах не соответствует духу того соглашения, которое мы вчера подписали. Мы будем требовать, чтобы никаких посредников в этой работе между Украиной и ЕС не было», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, использование посредников приведет к нарушению условий, предусмотренных в соглашении об упрощении визового режима.

Глава правительства также считает, что украинская сторона «в конце концов добьется своей цели».

Как сообщал УНИАН, 18 июня Украина и Европейский Союз по итогам заседания Совета по вопросам сотрудничества в Люксембурге подписали соглашение об упрощении визового режима. Соглашение вступает в силу после ратификации Верховной Радой Украины и Европарламентом.

В тот же день МИД Украины огласило заявление, в котором подчеркивалось, что стоимость виз не может повышаться из-за привлечения посредников, а само участие посредников должно обсуждаться на двустороннем уровне.

Кроме того, в заявлении МИД выразило надежду, что для всех украинских граждан в посольствах стран-членов ЕС будет существовать унифицированный перечень документов, необходимых для оформления визы.

Посольства Бельгии, Нидерландов и Германии в Украине принимают документы на выдачу виз через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный компанией VFS. Граждане, желающие получить визу в одну из этих стран, кроме стоимости самой визы, оплачивают еще и стоимость услуг этой компании.