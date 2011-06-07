Литвин надеется на визит в Украину китайского лидера

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН надеется, что государственный визит в Украину Председателя КНР Ху ЦЗИНЬТАО, запланированный на июнь этого года, “станет действительно историческим событием двусторонних взаимоотношений, откроет новую страницу украинско-китайских отношений, и будет способствовать дальнейшему стремительному развитию сотрудничества”.

Об этом он сказал во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван ЧЖАОГО, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам В.ЛИТВИНА, этот визит «не только зафиксирует наше стратегическое партнерство, но и позволит наполнить его конкретным содержанием».

Стороны также отметили важность дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений на всех уровнях, что, по мнению В.ЛИТВИНА и Ван ЧЖАОГО, будет способствовать укреплению и активизации украинско-китайского сотрудничества. В этом контексте председатель ВРУ заявил, что в Украине ожидают официального визита председателя Постоянного комитета ВСНП господина У. БАНГО и визита председателя Комитета по иностранным делам ВСНП господина Ли ЧЖАОСИНА.

Во время встречи отмечался значительный потенциал развития украинско-китайских взаимоотношений в экономической, научно-технической, военно-технической, инновационной, научной, образовательной, гуманитарной и культурной сферах.