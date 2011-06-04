Участника Prime Yalta Rally увезли в реанимацию

В Крыму 45-летний житель Донецкой области, участник Prime Yalta Rally получил травму позвоночника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, 3 июня во время проведения этапа кубка мира по ралли Prime Yalta Rally на скоростном участке «Плато» произошло столкновение с деревом экипажа № 62, двигавшегося на автомобиле «Митсубиси». В результате столкновения штурман экипажа получил травму.

На место происшествия выехала бригада «скорой помощи» из Бахчисарая.

В связи с подозрением на травму позвоночника было принято решение транспортировать пострадавшего на вертолете в больницу.

Он госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы № 6 Симферополя с диагнозом «перелом позвонка в области поясницы», его состояние стабильное.