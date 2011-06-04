В НУ пенсионную реформу считают узакониванием дискриминации

Народный депутат от «Нашей Украины» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ убежден, что новый проект пенсионной реформы, который правительственные чиновники называют самым либеральным в Европе, в действительности является узакониванием пенсионной дискриминации украинцев.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», об этом он сказал, комментируя решение Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов о повторной отправке на доработку правительственного проекта пенсионной реформы.

По словам депутата, во внесенном Кабинетом Министров законопроекте остались почти все нормы, которые являются неприемлемыми в нынешней ситуации для украинцев.

Он отметил, что в «новом» пенсионном законопроекте правительства по-прежнему планируется повысить пенсионный возраст для женщин на 5 лет, увеличить минимальный и нормативный страховой стаж для получения пенсии на 10 лет, ограничить права работающих пенсионеров.

Н.КУЛЬЧИНСКИЙ обратил внимание на то, что сохранены также дискриминационные нормы об установлении ограничения максимальной пенсии на уровне 10 прожиточных минимумов и назначении пенсий госчиновникам не выше 80% зарплаты, и это притом, что 90% пенсионеров получают пенсии в пределах 1-2 прожиточных минимумов, а размер их пенсий назначается в среднем на уровне 45% от уровня заработной платы.

«Исправить существующую несправедливость можно лишь введением единого принципа начисления пенсий, которые выплачиваются через солидарную систему пенсионного обеспечения, для всех категорий граждан», - убежден «нашеукраинец».

Он прогнозирует, что из-за увеличения на 10 лет нормативного страхового стажа многие пенсионеры будут лишены возможности получать хотя бы невысокую надбавку к пенсии за сверхурочный страховой стаж.

«Норма об ограничении размера пенсий нынешним спецпенсионерам являются откровенным популизмом, ведь авторы заранее знают, что эта норма сразу же будет обжалована в Конституционном Суде», - подчеркнул Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Он отметил, что введение персонифицированных накопительных счетов опять откладывается на неопределенный срок, поскольку бездефицитности Пенсионного фонда за счет такой псевдореформы в ближайшее время можно не ждать, ведь в 2010 году из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда выделено почти 34,4 млрд. гривен, а в случае введения реформы правительство ожидает сокращения дефицита ПФ всего 2,5 млрд. грн. в следующем году.

«После парламентских слушаний, проведенных 16 февраля, правительство имело достаточно времени, чтобы с учетом полученных предложений подготовить качественную альтернативу неудачному пенсионному законопроекту. Но тот проект, который был внесен правительством на замену первому, в очередной раз подтвердил, что это правительство не только не в состоянии разработать качественные предложения относительно реформ в пенсионном обеспечении, но и не желает слышать мнения экспертов и собственных граждан, которые категорически не согласны с правительственной псевдореформой», - заявил Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.