Одобряете ли вы деятельность Азарова и правительства? (опрос)

Большинство граждан Украины в целом не одобряют деятельность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА и правительства в целом.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного “Українським демократичним колом” по закауз Института политики 20 –25 мая 2011 года.

Согласно переданным УНИАН результатами исследования, 71,6% - в целом не одобряет деятельность Николая АЗАРОВА в должности премьер-министра Украины. Одобряют его деятельность 18,9% опрошенных, а 9,5% не смогли определиться.

Деятельность Н.АЗАРОВА в должности премьера не одобряет большинство населения всех регионов:

- в Западном регионе одобряют его деятельность 10,3% опрошенных (не одобряют - 82,1%; не смогли определиться - 7,6%);

- в Центральном регионе одобряют деятельность Н.АЗАРОВА 14,5% (не одобряют - 76,5%; не смогли определиться - 9%);

- в Южном регионе одобряют деятельность премьер-министра 22,4% (не одобряют - 64,7%; не смогли определиться - 12,9%);

- в Восточном регионе одобряют деятельность Н.АЗАРОВА 29,4% (не одобряют - 62,6%; не смогли определиться 8%).

После мая 2010 года оценки деятельности Н.АЗАРОВА в должности премьер-министра Украины ухудшились. В мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года количество тех, кто одобряет деятельность Н.АЗАРОВА, уменьшилось на 35% (с 53,9% до 18,9%). Соответственно количество тех, кто не одобряет его деятельность, возросло на 41,8% (с 29,8% до 71,6%).

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Три четверти граждан (74,2%) в целом не одобряют деятельность правительства Украины. Одобряют деятельность правительства 17,3% опрошенных. Не смогли определиться 8,5%.

Подавляющее большинство населения во всех регионах страны не одобряет деятельность правительства Украины:

- в Западном регионе одобряют его деятельность 6,8% опрошенных (не одобряют - 86,7%; не смогли определиться - 6,5%).

- в Центральном регионе одобряют деятельность правительства 15,9% (не одобряют - 74,6%; не смогли определиться - 9,5%).

- в Южном регионе одобряют деятельность правительства 18,3% (не одобряют - 70,7%; не смогли определиться - 11%).

- в Восточном регионе одобряют деятельность правительства 28,6% (не одобряют - 65,3%; не смогли определиться - 6,1%).

После мая 2010 года оценки деятельности правительства Украины ухудшились. На протяжении года – в мае 2011 года по сравнению с маем 2010 года – количество тех, кто одобряет деятельность правительства уменьшилось на 35% (с 52,3% до 17,3%), а количество тех, кто не одобряет деятельность правительства, возросло на 41,9% (с 32,3% до 74,2%).

*** По месту жительства опрошены 1200 респондентов, старше 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.

См. также Одобряете ли вы деятельность Януковича? (опрос)