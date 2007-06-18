В Нашей Украине собирают по копейке на кресло для Мороза
Кириленко пошел на уступки
Лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко убежден, что после решения Апелляционного суда Киева ЦИК будет обязана обнулить избирательный список партии.
Об этом он заявил в воскресенье в Житомире, сообщает пресс-служба "Нашей Украины".
"После вчерашнего решения Апелляционного суда города Киева об отказе Партии промышленников и предпринимателей в рассмотрении их дела, ЦИК будет обязана обнулить избирательный список "Нашей Украины", - подчеркнул Кириленко.
По его словам, "спектакль, который продолжается в нелегитимном парламенте, должен быть прекращен, а спикерское кресло на память подарено Морозу".
Он отметил, что "Наша Украина" готова подарить спикерское кресло Морозу, чтобы он сидел в нем дома: "Мы будем собирать деньги по копейке и обязательно подарим ему это кресло".
Первыми инициативами "Нашей Украины" в Верховной Раде шестого созыва Кириленко назвал отмену депутатской неприкосновенности и увеличение выплат на рождение первого ребенка до 12 тысяч гривен, второго - до 15, третьего - до 25.
Он также снова подтвердил, что вопрос распределения квот в блоке демократических сил решен.
По его словам, "Нашей Украине" в избирательном списке отведено 54% мест, "Народной Самообороне" - 25%, "Украинской Правице" - 21%.
"Наша Украина" идет на уступки во имя демократических сил", - сказал Кириленко. Он также отметил, что в случае возникновения вопросов относительно определенных кандидатур в избирательном списке, это будет решаться на политсовете блока.