Тимошенко приготовила обращение на случай ареста

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что она знала о своем возможном аресте, поскольку вчера вечером ее предупредили об этом из Администрации Президента и Генеральной прокуратуры.

Об этом она заявила в эфире 5-го канала.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что она не знала о соответствующем решении Печерского райсуда столицы. "Но вчера вечером мне перезвонили люди, которые работают в Генеральной прокуратуре, в администрации президента, и предупредили меня, скажем так, по-человечески, что завтра я буду арестована. То есть я знала, что готовится арест", - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что вчера в 23 часа записала обращение к украинскому народу, в котором заверила всех, что не собирается убегать, поскольку не совершала противоправных действий. "Я не буду, как ЯНУКОВИЧ и его окружение в 2005 году прятаться где-то там на островах", - сказала она.