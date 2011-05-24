Нардеп не видит оснований для задержания Тимошенко

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Святослав ОЛИЙНЫК (внефракционный) не видит оснований для задержания экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Украина Будущего”, С.ОЛИЙНЫК отметил, что «по закону человека имеют право задержать, только если он пытается скрыться, пытается мешать расследованию или продолжает преступную деятельность». «Никаких из этих оснований в случае с ТИМОШЕНКО нет», - подчеркнул он.

Он напомнил, что «у ТИМОШЕНКО подписка о невыезде, которую она не нарушала», поэтому ее задержание «иначе, чем политической мотивацией, объяснить невозможно».

С.ОЛИЙНЫК также отметил, что в уголовно-процессуальном законодательстве такого основания для задержания, как проведение следственных действий, нет.

«С точки зрения уголовно-процессуального законодательства такое задержание является абсурдом и полностью дискредитирует следствие в ее отношении», - отметил С.ОЛИЙНЫК.

Он считает, что на сегодняшний день реализовывается сценарий «по объединению уголовных дел, связанных с газовыми контрактами МАКАРЕНКО, ДИДЕНКО и ШЕПИТЬКО». По его словам, «данное дело, согласно процессуальным срокам содержания под стражей МАКАРЕНКО (экс-председатель украинской таможни Анатолий МАКАРЕНКО), ДИДЕНКО (экс-первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украина» Игорь ДИДЕНКО) и ШЕПИТЬКО (бывший заместитель начальника отдела таможенного оформления № 2 Энергетической региональной таможни ГТСУ Тарас ШЕПИТЬКО), должно быть направлено в суд не позже конца июня текущего года».

«Сегодня становится абсолютно очевидным тот факт, что уголовное преследование всех отмеченных лиц является составным элементом борьбы за газ», - заявил С.ОЛИЙНЫК.