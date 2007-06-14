СБУ наблюдает не за членами ЦИК, а за ситуацией в целом

Пресс-секретарь председателя Службы безопасности Украины Марина ОСТАПЕНКО заявляет, что СБУ не ведет наблюдения за членами Центральной избирательной комиссии.

Об этом она заявила сегодня на “5-ом канале”.

"Я категорически заявляю, что СБУ не следит и не прослушивает членов ЦИК", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

В то же время она напомнила о недавнем фиктивном сообщении о минировании парламента.

По ее словам, после этого была усилена охрана всех государственных объектов.

"Действительно, туда (к зданию ЦИК) были направлены наши люди и наблюдали за ситуацией, держали ее под контролем", - сказала М.ОСТАПЕНКО.

По словам М.ОСТАПЕНКО, это было сделано по просьбе Управления государственной охраны.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены Центральной избирательной комиссии от коалиции заявили, что за ними ведут наблюдение сотрудники Службы безопасности Украины.

По словам авторов заявления, 14 июня у дома Центральной избирательной комиссии был обнаружен автомобиль Mazda 3 серебристого цвета (государственный номер АА 4283 АА), в котором находились сотрудники СБУ с техническими средствами неизвестного назначения.

Эти лица отказались назвать свои фамилии и должности, лишь сообщив члену Комиссии Александру ШЕЛЕСТОВУ в присутствии сотрудников комендатуры Управления государственной охраны, что они выполняют задание своего руководства по согласованию с председателем ЦИК.

В связи с этим члены ЦИК от коалиции требуют от председателя ЦИК Владимира ШАПОВАЛА публично подтвердить или опровергнуть эту информацию. “В случае, если нами будет получено подтверждение того, что по согласованию с Вами или даже без такого согласования за нами ведется внешнее наблюдение или прослушиваются наши служебные и частные телефонные разговоры, мы будем вынуждены обратиться к соответствующим правоохранительным органам”, подчеркивается в заявлении.