В НУ считают, что Янукович выполнил миссию - «спас Украину от Тимошенко»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен помнить, что стал главой государства только благодаря демократическому выбору граждан.

Такое мнение председатель исполкома «Нашей Украины» Сергей БОНДАРЧУК высказал в интервью «Профилю».

«Мы должны помнить, что Виктор ЯНУКОВИЧ стал президентом только благодаря демократическому выбору. Хотелось бы, чтобы он никогда об этом не забывал», - отметил С.БОНДАРЧУК.

Он также высказал мнение, что нынешняя власть окончательно запуталась. «Миф о том, что у этой власти есть план, как обустроить страну, уже развеялся. Во внешней политике страна оказалась на приличном шпагате между США, Европой и Россией, во внутренней же власть сосредотачивается до опасной концентрации», - отметил С.БОНДАРЧУК.

«Единственное, что хотелось бы сказать о президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ, – свою историческую миссию он уже выполнил. Он спас Украину от ТИМОШЕНКО», - считает он.

С.БОНДАРЧУК убежден, что в случае победы лидера БЮТ, также была бы отменена Конституция, причем тем же составом Конституционного Суда, наблюдалось бы такое же «закручивание гаек» по отношению к свободе слова, схожее перераспределение собственности.

«Другим был бы только список фамилий находящихся в следственном изоляторе. Но последствия для жизни каждого человека и страны в целом от присущего Юлии Владимировне популизма и, по существу, системы ручного управления экономикой были бы гораздо болезненнее», - убежден председатель исполкома «Нашей Украины».

Говоря о судебных преследованиях экс-чиновников, С.БОНДАРЧУК высказал мнение, что власть сейчас ведет странную политику, далеко не европейскую. «В следственных изоляторах уже длительное время содержатся те, кто не являются социально опасными. Это высокопоставленные чиновники прошлого правительства – ДИДЕНКО, МАКАРЕНКО, ЛУЦЕНКО. Под прессингом ненормальных бытовых условий они не имеют возможности защищаться. Хотя те, кто арестован, просто выполняли указания премьер-министра ТИМОШЕНКО, ничего больше. Руководство государства почему-то опасается арестовывать Юлию Владимировну, чтобы не дать ей дополнительного повода привлечь на свою сторону граждан, недовольных собственно властью», - считает С.БОНДАРЧУК.

В итоге те, отметил он, кто сегодня выполняет указания действующего премьера и президента, должны понимать, что так же поступят и с ними. «Так как власть создала новую традицию – мстить старой власти, чего до сих пор не было в истории Украины. Это очень большая угроза и, прежде всего, для тех богатых людей, которых называют олигархами», - добавил С.БОНДАРЧУК.