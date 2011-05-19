Участников акции "Вперед" призывают "брать курс на революцию"

Сегодня, 19 мая, во время своего выступления с трибуны гражданской акции «Вперед» лидер Гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК предложил участникам брать “курс на революцию”.

Об этом идет речь в комментарии З.ШКИРЯКА относительно сегодняшней акции, переданном УНИАН пресс-службой политика.

«Сегодняшний день – это последняя возможность для власти задуматься, сделать выводы и прислушаться к мнению миллионов украинцев. Если до 14 июня предложенные нами “Народные реформы” не будут приняты, мы объявим курс на революцию», - заявил он.

По словам З.ШКИРЯКА, “Народные реформы”, разработанные по инициативе народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ – это серьезный, взвешенный, концептуальный документ, благодаря которому могут состояться реальные положительные сдвиги в социально-экономическом секторе страны.

“Если власть снова проигнорирует волю народа - это будет означать окончательно, что с этой властью диалог невозможен, тогда мы призовем людей на улицу», - отмечается в комментарии политика.

Лидер «Нового Киева» сообщил, что уже с 15 июня начнутся консультации с парламентскими и внепарламентскими оппозиционными силами, общественными движениями, представителями профсоюзов для консолидации усилий по подготовке «осеннего наступления».

«Я уверен, что власть снова обманет людей. “Народные реформы” не будут поддержаны. Следовательно, нашей конечной целью станет новая украинская революция», - подытожил З.ШКИРЯК.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле ВР прошел Весенний марш протест в рамках гражданской акции "Вперед".

Его участники приняли ряд требований к власти. Среди главных - принятие пакета "народных реформ" (пакета законопроектов, разработанных депутатом Наталией КОРОЛЕВСКОЙ), увеличение зарплат и пенсий, отставка правительства и "авторов антинародных реформ", прекращение политических и экономических репрессий, реальная борьба с коррупцией.