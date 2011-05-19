Небоженко чувствует, что скоро в Украине будут и Вышинский, и Берия, и Ежов

Директор социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что власть делом против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО хочет приучить правоохранителей к выполнению любых приказов и создать в Украине репрессивный аппарат.

Комментарий В.НЕБОЖЕНКО передала в УНИАН пресс-служба политической партии «Народная Самооборона».

По его словам, социологические опросы свидетельствуют, что, по мнению 70% украинцев, наиболее коррумпированными структурами являются милиция, прокуратура и суды. В то же время, население готово применять к коррупционерам этих ведомств наиболее жесткие меры наказания - заключение и даже расстрелы. “Жестокость следователей, прокуратуры и судей по отношению к политикам в какой-то мере сопровождается не менее жестоким отношением населения, которое не верит, что законы действуют, и не используются в чужих целях”, - заявил В.НЕБОЖЕНКО.

Политолог добавил, что период спокойного развития страны завершился, и вместо реформ мы видим жесткое перераспределение собственности, репрессии и столкновения между собой разных групп населения, как это было 9 мая во Львове. Для этого нужен послушный милицейский аппарат, прокуратура и суды, которых можно «связать кровью». «После ЛУЦЕНКО им уже ничто не будет страшно», - отметил В.НЕБОЖЕНКО.

Он также добавил, что ситуация с Ю.ЛУЦЕНКО может быть расценена как доведение до самоубийства, в то же время таким обращением с экс-министром власть хочет показать, что милиция должна быть заражена страхом, ее приучают к крови и выполнению любых приказов: “Все делается для того, чтобы мы привыкли к репрессиям”.

Политолог вспомнил роман Солженицына “Красное колесо”, в котором говорится, что для проведения репрессий нужно создать цепочку антиграждан, которые будут наделены властью издеваться над другими: следователь, прокурор и судья. “Когда у нас появится свой Вышинский (а я чувствую, что он скоро появится), когда у нас появится свой Берия, свой Ежов, тогда этот механизм заработает, как конвейер. Тогда уже пойдут пачками”, - сказал политолог.

По словам В.НЕБОЖЕНКО, сотворив такие ужасающие вещи, не понятно, на кого власть будет перекладывать ответственность: “Представляете, если завтра заместитель прокурора будет отстранен от своей должности и арестован за превышение своих полномочий, или, не дай Бог, расстрелян, как Берия?”. По мнению политолога, созданный таким образом репрессивный аппарат правоохранительных органов вообще может выйти из-под контроля власти.