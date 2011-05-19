У какой идеи больше всего шансов объединить Украину

Один из инициаторов создания депутатской группы Верховной Рады по связям с Европейским парламентом, народный депутат Ирина ГЕРАЩЕНКО заявляет, что у идеи европейской интеграции есть больше всего шансов объединить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ГЕРАЩЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде по результатам опроса, проведенного Центром социологических и политологических исследований "Соціовимір" среди народных депутатов.

"У идеи европейской интеграции есть больше всего шансов объединить Украину, но приложить усилия к этому должны все политические силы, в первую очередь, представленные в Верховной Раде Украины", - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, в действующем поляризованном парламенте тема евроинтеграции – едва ли не единственная, объединяющая депутатов. "Важно, чтобы украинские парламентарии объединили усилия не только по адаптации украинского законодательства к законодательству ЕС, но и для создания в Украине всех необходимых предпосылок для скорейшей интеграции Украины в Евросоюз. Мы все заинтересованы в присоединении Украины к зоне свободной торговли, в том, чтобы в Украине работали демократические права и свободы. Только при таких условиях Украина может стать полноправным членом ЕС", - убеждена народный депутат.

По словам директора Международного института демократий, председателя правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергея ТАРАНА, согласно результатам опроса, 66% народных депутатов считают, что наиболее точно интересы граждан Украины будет отображать именно европейская модель государственного устройства страны. "Невзирая на публичные дискуссии по поводу геополитических устремлений Украины, на самом деле, среди украинских парламентариев нет никаких разногласий относительно образцов государства, по которым мы строим страну", - отметил он.

С.ТАРАН подчеркнул, что так же для украинских парламентариев очевидно понимание того, что основными вопросами для политических дискуссий должны быть борьба с коррупцией, социальная защита граждан Украины и либерализация экономики.

"Примечательно, что ни один из депутатов не определил вопросы истории как наиболее важные для украинской политики. Важным результатом исследования является то, что именно эти вопросы - экономики и борьбы с коррупцией - являются основными вопросами политики и в странах ЕС, тогда как проблемы истории вообще вынесены за рамки политических дискуссий в Евросоюзе. Наконец, подавляющее большинство депутатов (72%) считает, что их политическая сила могла бы даже откорректировать свою политическую программу ради усиления евроинтеграционного вектора Украины, и это означает, что именно тема евроинтеграции может объединить и власть, и оппозицию, и, наверное, это самая конструктивная, а, следовательно, самая продуктивная тема для украинской политики", - сообщил С.ТАРАН.

Экспертный опрос "Европейские перспективы Украины и роль парламента в усилении евроинтеграционного вектора" является первым в истории Верховной Рады репрезентативным опросом народных депутатов Украины - представителей всех фракций парламента, руководства парламента и комитетов Верховной Рады Украины.

Опрос был проведен 10-17 мая в соответствии с пропорциональным распределением депутатов между фракциями и группами и отражает позицию парламента.