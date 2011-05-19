Лукашенко уже забыл о «вшивости» украинского руководства?

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что его страна остается надежным союзником Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Минске.

«Беларусь остается верна своим принципам. Как была надежным союзником нашей братской Украины, так и остается. У нас очень теплые чувства по отношению к вашему государству», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Он отметил, что Беларусь готова к сотрудничеству с Украиной по самым разным направлениям. «Мы готовы отстаивать совместно с Украиной, при том без всяких колебаний, вопрос, интересующий Украину и нас. Я прошу это передать Президенту ЯНУКОВИЧУ, что мы всегда были и остаемся верны своим принципам во взаимоотношениях с братской Украиной», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В свою очередь Н.АЗАРОВ также подчеркнул важность сотрудничества для Украины с Беларусью по многим направлениям.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля А.ЛУКАШЕНКО обвинил руководство Украины в том, что оно продемонстрировало несамостоятельность своей политики в отношении Беларуси, отозвав под давлением Еврокомиссии свое приглашение, направленное белорусскому лидеру, на Киевский саммит по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии.

«К сожалению, вшивости хватает и у нынешнего руководства Украины. Вопрос нужно поставить ЯНУКОВИЧУ, почему белорусский Президент не присутствует на их мероприятиях», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

По его словам, Киев начал «танцевать под дудку» Брюсселя в отношениях с Беларусью.