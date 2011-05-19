Суд начнет предварительное рассмотрение дела Луценко 23 мая

23 мая Печерский райсуд Киева в 11.00 начнет предварительное слушание уголовного дела, возбужденного против бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в суде, заметив, что заседание должно состояться в здании суда, расположенном на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра внутренних дел меру пресечения в виде взятия под стражу.

Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируют завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия, и злоупотребления властью, совершенное работником правоохранительного органа.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

17 мая Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.