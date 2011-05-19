Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО настаивает на личном участии в судебном заседании, которое должно быть назначено Печерским судом, на следующей неделе.

Об этом сообщила жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО, которая сегодня посетила мужа в больнице, проинформировали УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«ЛУЦЕНКО написал заявления на командира конвойного полка и главного врача киевской больницы скорой помощи с требованием личного присутствия на судебном заседании», - подчеркнула она.

Жена экс-министра также отметила, что Ю.ЛУЦЕНКО несет полную ответственность за состояние своего здоровья и осознает всю угрожающую ситуацию.

«На сегодняшний день его состояние остается тяжелым. Он не поднимается с кровати, вес снижается. В то же время, муж пытается беречь силы, чтобы принять личное участие в судебном заседании. Для этого он разрешил вводить ему через капельницы аминокислоты, разреженную жировую эмульсию и глюкозу, чтобы остановить повышение уровня ацетона в организме», – отметила И.ЛУЦЕНКО.

«Благодаря всем неравнодушным, ЛУЦЕНКО не прекращает голодовку, употребляя лишь воду», - отметила жена экс-министра.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра внутренних дел меру пресечения в виде взятия под стражу.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, невзирая на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

16 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи категорически просят Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

“Состояние моего мужа критическое. Об этом говорят сами врачи”, - сказала И.ЛУЦЕНКО.

17 мая Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева уголовное дело Ю.ЛУЦЕНКО.