Львов отправляет на Киев около 1000 человек

18 мая около тысячи предпринимателей из Львовской области отправились в Киев, чтобы присоединиться к участникам акции «Вперед!», запланированной на 19 мая.

Об этом сообщил УНИАН сопредседатель Совета предпринимателей Украины при Верховной Раде Украины Евгений ШАПОВАЛЕНКО.

Он отметил, что в этот раз организованных выездов участников акции на автобусах не делали, во избежание инцидентов с работниками ГАИ».

«Я звонил по телефону перевозчикам Львовской области, которые ранее нам предоставляли услуги. Они мне сообщили, что их работники ГАИ предупредили о том, что в случае предоставления нам автобусов их будут лишать лицензии. Мол, причины для этого найдут», - сообщил Е.ШАПОВАЛЕНКО.

В Киев предприниматели отправляются на собственном автотранспорте и по железной дороге из Львова, Стрыя, Дрогобыча, Самбора, Борислава, Нового Раздола.

«Во Львовской области акцию протеста «Вперед!» поддержали около 150 общественных организаций и движений, представители которых отправляются в Киев», - сообщил Е.ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, акций протеста предпринимателей 19 мая во Львовской области не планируется.