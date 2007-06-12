Янукович официально предупредил американцев, что ничего Ющенко не должен

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что правительством выполнены все обязательства, предусмотренные заявлением Президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, об этом премьер заявил во время встречи со Старшим советником Центра стратегических и международных исследований Стивеном ПАЙФЕРОМ и Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ, в ходе которой речь шла о политической ситуации в Украине и обсуждались вопросы украинско-американских отношений.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ сообщил собеседникам, что правительством выполнены все обязательства, предусмотренные общим заявлением, в частности, подготовлены необходимые изменения в бюджет относительно финансирования досрочных парламентских выборов. Кроме того, отметил он, парламентом приняты законы для проведения честных и демократических выборов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, остались обязательства, взятые на себя оппозицией по сложению депутатских полномочий 151 народным избранником. Только при этом условии возможны досрочные выборы, отметил глава правительства. „Без прохождения процесса сложения полномочий не может быть досрочных выборов”, - сказал премьер-министр. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, если представители оппозиции не выполнят своих обязательств в контексте заявления Президента, председателя Верховной Рады и премьер-министра и не сложат полномочий, они подведут не только свои политические силы, но и Президента Виктора ЮЩЕНКО.

“Хотя оснований для переизбрания Верховной Рады нет, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, - в условиях политического противостояния проведение честных и прозрачных выборов в соответствии с законодательством может быть одним из вариантов выхода из кризиса”.

По словам главы правительства, политический кризис в Украине стал “экзаменом на зрелость для власти”.

В свою очередь, С.ПАЙФЕР приветствовал компромисс, достигнутый руководителями Украины. В то же время он отметил, что политическое противостояние в Украине вредит ее имиджу на международной арене.