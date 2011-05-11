Луганский облсовет требует запретить деятельность «Свободы»

Депутаты Луганского областного совета требуют на законодательном уровне запретить деятельность ВО «Свобода» как организации, которая «способствует разжиганию межнациональной розни».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом речь идет в обращении к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Кабинету министров и Генеральной прокуратуре Украины, принятом сегодня на внеочередной сессии облсовета.

Сессия проходила под лозунгами «Защитим Великую Победу!», «Слава советскому солдату!», «Фашизм не пройдет!» и др., которые были выставлены в зале заседания, сам сессионный зал был «опоясан» георгиевской лентой. Среди приглашенных были и ветераны войны. Присутствующим на сессии был продемонстрирован видеоролик о событиях во Львове 9 мая.

«Считаем необходимым в первоочередном порядке принять закон о запрете деятельности в Украине любых экстремистских организаций неонацистского толка, в том числе ВО «Свобода». Вместе мы обязаны защитить ветеранов, все наше общество от угрозы возрождения нацизма», - говориться в обращении.

Также депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности всех зачинщиков, организаторов, участников беспорядков, произошедших в Львове 9 мая.

Кроме того, выступающие на сессии депутаты предложили продлить акцию «Георгиевская ленточка» и не снимать красные флаги до 22 июня, а принятое обращение разослать всем областным советам Украины, а также в Совет Европы.

Депутаты Луганского облсовета отказались выслушать председателя Харьковской областной организации ВО «Свобода» Игоря ШВАЙКУ, который прибыл на сессию, чтобы озвучить официальную точку зрения ВО «Свобода».

Как сообщил И.ШВАЙКА журналистам, накануне он согласовывал свое участие в сессии с председателем облсовета Валерием ГОЛЕНКО и получил «добро» на выступление, но за ночь ситуация изменилась.

Он считает, что решение Луганского облсовета, каким бы оно ни было, это политическое решение, которое не будет иметь никаких юридических последствий для «Свободы» и только будет демонстрировать «наскільки у совку сидить луганська влада».