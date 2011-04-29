Регионал заявляет, что «массовый прием» в Партию регионов завершен

Центральная контрольная комиссия Партии регионов проверит информацию СМИ о том, что в одном из харьковских университетов якобы заставляют студентов вступать в ряды ПР.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

Как отмечается в заявлении, «в настоящее время массовый прием в Партию регионов завершен. Как отметил в одном из последних интервью первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК, сейчас, напротив, ведется жесткий отбор по моральным и деловым качествам из тех, кто хочет стать членом ПР».

По информации в пресс-службе, «сегодня Партия регионов - одна из крупнейших в Европе. Мы имеем около полутора миллионов членов».

«Поэтому Партия регионов не заинтересована в административном давлении на граждан с целью побуждения к вступлению. Случай в Харькове похож на провокацию. Однако Центральная контрольная комиссия проведет тщательную проверку информации СМИ», - сообщает пресс-служба Партии регионов.