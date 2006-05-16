5 ”регионалов” отказались от депутатских мандатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 13 народных депутатов Украины, в том числе 2 – от Партии регионов, 2 – от Блока Юлии Тимошенко, 3 – от блока «Наша Украина», 2 – от Социалистической партии Украины и 4 – от Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания ЦИК.

«Таким образом, мы зарегистрировали всех депутатов от СПУ и КПУ, не зарегистрированными остаются 15 депутатов, из них для пяти продлен срок регистрации, пять депутатов написали заявления об отказе от депутатского мандата, и в процессе регистрации находятся документы еще пяти депутатов, в том числе Анатолия МАТВИЕНКО», - сказал председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ.

В частности, сегодня депутатские мандаты получили Ольга ГЕРАСИМЮК, Владимир ЛАНОВОЙ – от блока «Наша Украина»; Алексей БАБУРИН и Леонид ГРАЧ – от КПУ; Нина КАРПАЧЕВА, Анатолий КУКОБА – от Партии регионов и Николай РУДЬКОВСКИЙ – от СПУ.

Председатель ЦИК сообщил, что от депутатских мандатов отказались 5 представителей Партии регионов: Анатолий БЛИЗНЮК (председатель Донецкого облсовета), Владимир ДЕМЕХИН (председатель Херсонского облсовета), Михаил ДОБКИН (мэр Харькова), Василий САЛЫГИН (председатель Харьковского облсовета), Валерий САРАТОВ (председатель Севастопольского горсовета).

«Заявления этих депутатов будут рассмотрены после завершения процедуры регистрации 18 мая, потом, после обнародования их фамилий, список депутатов от Партии регионов продвинется на 5 человек вверх», - отметил Я.ДАВЫДОВИЧ.

Таким образом, по состоянию на 16 мая ЦИК зарегистрировала 435 из 450 народных депутатов, в том числе 180 – от Партии регионов, 126 – от БЮТ, 74 – от блока «Наша Украина», 33 – от СПУ и 21 – от КПУ.