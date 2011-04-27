Тимошенко: суд в Нью-Йорке принял иск к РосУкрЭнерго и Фирташу

18:12, 27 апреля 2011
Политика
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"Решение будет иметь силу в Украине"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что суд в Нью-Йорке принял к рассмотрению ее иск к швейцарской компании "РосУкрЭнерго" и ее совладельцу Дмитрию ФИРТАШУ.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Суд принял к рассмотрению наше обращение и будет его рассматривать в судебном заседании", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, решение американского суда будет иметь юридическую силу в Украине. "Это решение будет абсолютно правомерно для любой страны, вернее, для каждого юридического или физического лица, в отношении которых будет вынесено решение. Это правомерное решение, которое должно исполняться", - объяснила лидер партии "Батькивщина".

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что обратилась в суд как физическое лицо. "Я лично как физическое лицо и еще ряд народных депутатов нашей фракции. Иск в суд был передан несколько недель назад, но сегодня мы уже имеем подтверждение, что суд принял к рассмотрению это дело", - сказала она.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что согласно законодательству США американские суды могут рассматривать иски иностранных лиц в случае нарушения законных прав. "Законодательство Соединенных Штатов допускает, что если в стране осуществляется рэкет, если это касается граждан Украины или любой другой страны, если это приводит к их собственным убыткам, так, как в Украине восстановление "РосУкрЭнерго" привело к повышению цен на газ, то такие действия могут быть обжалованы в судах Соединенных Штатов", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании RosUkrEnergo и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

Согласно документам, которые поступили в окружной суд Манхеттена, RUE и Д.ФИРТАШ "подорвали верховенство закона в Украине» и «обманули граждан страны», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

Согласно материалам иска, обвиняющая сторона видит в решении Стокгольмского суда "способ получения огромных сумм наличностью".

Справка УНИАН. В июне 2010 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между RosUkrEnergo, совладельцем которой является также российский "Газпром", и "Нафтогазом", обязав украинскую компанию возвратить швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров. В конце апреля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" возвратил RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа, которые украинский холдинг обязан был отдать по решению Стокгольмского арбитража.

 

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