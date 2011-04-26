Кильчицкая: Я рожала не для того, чтобы наблюдать за детьми из тюрьмы

Бывший заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что нигде не давала никаких показаний.

Об этом она сказала в интервью газете «Сегодня», отвечая на вопрос, происходили ли по отношению к ней какие-либо действия со стороны СБУ, прокуратуры, милиции.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала: «Ко мне никто не обращался, я нигде не давала никаких показаний» и добавила: «Я не участвовала ни в каких незаконных действиях, не подписала ни один незаконный документ. Поэтому я спокойна».

Она подчеркнула: «Я рожала детей не для того, чтобы наблюдать из тюрьмы, как они растут».

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, после увольнения она ведет «очень большую общественно-социальную деятельность». «Сейчас я помогаю матерям-одиночкам, воспитывающим детей-инвалидов, которые не могут двигаться, видеть, слышать. Государство вообще не занимается такими женщинами», - добавила она.

Как сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, она проводит «работу среди своих знакомых состоятельных бизнес-леди или жен влиятельных людей. Эти женщины берут на себя несколько семей». «Я помогаю 10 таким семьям. Всего помогаем 100 семьям», - отметила она.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, И.КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркнула: «Регистрироваться, как частный предприниматель по производству и реализации пельменей, я точно не собираюсь». «Планы большие», - подчеркнула она.