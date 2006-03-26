Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не пойдет сегодня ночью ни на один эфир, но спать также не собирается.

Об этом он сказал после голосования на участке №1, отвечая на вопрос, что он будет делать сегодня ночью, передает корреспондент УНИАН.

Также В.ЛИТВИН отказался давать прогноз, какие проценты ожидает получить его блок. «Что рассчитывать, все, что будет, будет наше», - сказал он, добавив, «если исполнятся последние социологические исследования, которые имел штаб, то это будет нормальный результат». «Завтра увидим – вскрытие урн, подсчет покажет. Еще раз хочу сказать свою позицию: себя нельзя заставить любить», - сказал он.

В то же время, отвечая на вопросы, какие шансы у Блока Литвина на местном уровне, В.ЛИТВИН сказал, что они будут очень весомыми.

Вообще В.ЛИТВИН прогнозирует, что на этих выборах будут неожиданности. Он заметил, что даже пробежать глазом то количество политических партий, фамилий в бюллетенях, даже людям, находящимся все время в политике, достаточно не просто. Он считает, что этим выборы очень осложнились: «У нас будут элементы случайности», - сказал он.