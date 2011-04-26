Радзинский: Ющенко не имел права говорить об истории как президент

Третий президент Украины Виктор Ющенко должен был высказываться об исторических событиях только как частное лицо, а не как президент.

Такое мнение в интервью ZN.UA высказал известный российский историк и писатель Эдуард Радзинский.

«Когда не во всем грамотный президент Виктор Андреевич Ющенко (возможно, он достаточно грамотный в финансовых вопросах?) рассуждает о предмете, о котором не знает… Имеет право. Да! Но только в частном порядке. Как человек по фамилии Ющенко. Как гражданин Украины. Но не как первое лицо — в политике. И здесь моя мысль довольно ясна: президенты должны заниматься государственными делами, а историки — историей», — сказал Э.Радзинский.

Историк привел также пример России, где президентская власть влияет на исторические исследования.

«Сейчас историей занялись президенты. И тут уж горе самой истории! …Нынче в России создана «специальная комиссия» при президенте — по вопросам истории. И это, пожалуй, впервые: представители неисторических ведомств, таких как ФСБ, участвуют вкупе с некоторыми специалистами в «вопросах истории»… В последнее время в качестве примера привожу один портрет, который висит в Кремле на видном месте. Портрет Петра Великого. С точки зрения Владимира Владимировича Путина, это, очевидно, образец для подражания? А с точки зрения не менее уважаемого человека, Льва Николаевича Толстого, именно Петр — дегенерат и изувер...И я бы здесь дал простой совет: читать… Читать историю, а не сказки», — посоветовал историк.