Пилипишин из реанимации позвонил по телефону Кильчицкой и пригласил на обед

Экс-заместитель председателя КГГА Ирэна Кильчицкая рассказала, что договорилась с бывшим председателем Шевченковской райадминистрации Киева Виктором Пилипишиным, который сейчас находится в реанимации, пообедать на следующей неделе.

Об этом она сказала в субботу в интервью одному из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли она посетить Пилипишина, Кильчицкая сказала: "А вы знаете, он мне звонил позавчера, и мы договорились на следующей неделе пообедать с ним".

Также она добавила, что никаких повесток из прокуратуры или милиции не получала.

"Своих детей рожала не в раннем для деторождения возрасте не для того, чтобы наблюдать из тюрьмы, как они растут", - добавила Кильчицкая.

Напомним, бывшего главу Шевченковской районной государственной администрации Киева Виктора Пилипишина обвиняют в незаконном отчуждении недвижимого имущества, в связи с чем столичной общине был нанесен ущерб на сумму 15 млн грн.

ТСН