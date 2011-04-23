Грищенко рассказал, как Тимошенко в Газпроме бутербродами угощали

Газовые соглашения 2009 года были подписаны под личным давлением бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Об этом сообщил министр иностранных дел Константин Грищенко в эфире телеканала "Интер".

"Правительство Юлии Владимировны ни копейки, ни одного инвестиционного проекта, собственной добычи газа не совершил за все это время. Никакой иностранной или собственной компании, думали только о том, как обеспечить популизм, обеспечить перед выборами", - заявил он.

"Откуда взялись Харьковские соглашения? Это прямой результат тех договоренностей, которые под давлением конкретного лица, главы правительства, подписали те, кто не имел возможности даже отказаться", - отметил дипломат.

"Конкретно в "Газпроме", ночью, когда была заложена формула, она в принципе была сделана под давлением конкретно Тимошенко. Это не сегодняшнее правительство договаривалось о той формуле, которая приводит к колоссальной цене на газ, это ее персональная ответственность", - заявил Грищенко.

Министр уточнил, что был послом в России во время подписания газовых соглашений в 2009 году.

"Переговоры Юлии Владимировны знаете, как происходили? Кроме того, что они были один на один. После того было перемещение в "Газпром". Где в "Газпроме", тот самый кого вы называли руководитель, очень тщательно подготовился. С бутербродами, с кофе. Это было рассчитано на всю ночь", - рассказал Грищенко.

"Юлия Владимировна закрылась в отдельной комнате, куда с одного этажа бегал Дубина, с другого - другой представитель "Нефтегаза". Она давала указания. Все это продолжалось до глубокой ночи. Никого туда не допускали. Это происходило за пределами стандартных переговоров", - отметил он.

На вопрос, откуда он знает о бутербродах, дипломат ответил: "Не допускали никого. Охрана не пускала никого, кроме тех, кого вызывали к ним. Да я был там. Посол должен сопровождать премьер-министра".

Украинская правда