Дружить с Европарламентом не хотят только коммунисты

В Верховной Раде Украины создается депутатская группа дружбы с Европейским парламентом.

Об этом сообщила УНИАН один из инициаторов создания группы, народный депутат, член Комитета по вопросам Европейской интеграции Ирина ГЕРАЩЕНКО. По ее словам, основной целью группы связей с Европарламентом является активизация диалога относительно интеграции Украины в ЕС.

Как отметила народный депутат, сегодня идею создания такой группы дружбы поддерживают довольно многие депутаты – представители всех фракций парламента, (кроме КПУ), которые убеждены, что «тема евроинтеграции является объединяющей для украинского политикума и законодательного органа в частности». “Приближение к Европе – едва ли не единственная идея, которая воспринимается большинством политических сил положительно”, - подчеркнула она.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, несмотря на то, что главную и важную работу по вопросам адаптации законодательства Украины к ЕС в парламенте проводит комитет по вопросам евроинтеграции, а межпарламентский диалог Украина–ЕС ведет Комитет по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским Союзом, возглавляемый известным в Европе дипломатом Борисом ТАРАСЮКОМ, - эти органы имеют ограниченный круг депутатов разных фракций, четко определенный квотным принципом формирования парламентских структур.

В то же время, подчеркнула депутат, в Верховной Раде Украине есть намного больше депутатов, заинтересованных в активизации межпарламентского диалога Украина–ЕС и готовых активно к нему присоединиться. Недавно в ВР создано межфракционное объединение «Европейский выбор», куда вошли представители разных политических сил. Группа дружбы с ЕС планирует тесное и плодотворное сотрудничество с «Европейским выбором» и постоянный диалог с Комитетом по вопросам евроинтеграции, который играет ведущую роль в адаптации законодательства.

По словам И.ГЕРАЩЕНКО, сегодня в Верховной Раде есть группы дружбы практически со всеми парламентами мира, кроме Европарламента. «Это неправильно, особенно учитывая то, что стратегической целью государства остается интеграция в ЕС», - сказала депутат.

Главная же цель группы дружбы, рассказала она, это - активизация всех форм межпарламентского диалога, привлечение к дискуссии внепарламентских институтов, бизнеса. «Группа дружбы не будет заменителем парламентских объединений, а станет дискуссионным форумом, который будет собирать парламентариев и представителей других общественных групп, в частности, журналистов, представителей гражданских организаций, интеллигенции, бизнесовых кругов», - убеждена И.ГЕРАЩЕНКО.

Инициаторы создания группы дружбы «Украина–Европарламент» планируют провести первое совместное мероприятие 24 мая 2011 года в Брюсселе.

И.ГЕРАЩЕНКО считает, что межпарламентские объединения способствуют активизации диалога, а значит достижению конечной цели Киева – интеграции Украины в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, депутат Европарламента от Латвийской Республики Александр МИРСКИЙ сообщил, что в Европейском парламенте 24 мая состоится учредительное заседание парламентской группы друзей Украины. «На сегодняшний день в эту группу записалось 20 депутатов, которые представляют практически все фракции Европарламента, в частности Европейской народной партии, социал-демократов, либералов и независимые депутаты», - сказал евродепутат.

По его словам, главной целью создания группы друзей Украины является практическая помощь Украине в максимально быстрой европейской интеграции страны.