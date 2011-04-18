Сотрудники Kyiv Post объявили забастовку

Сотрудники столичной газеты Kyiv Post объявили забастовку, протестуя против увольнения главного редактора издания Брайана БОННЕРА.

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

Заявление о начале забастовки коллектив газеты Kyiv Post обнародовал в пятницу в социальной сети Facebook. "Редакция Kyiv Post начинает забастовку и требует восстановить Брайана БОННЕРА в должности главного редактора. Мы продолжим писать и редактировать наши статьи, но ни одной новости или номера газеты выпускать не будем. С июня 2010 года в газете возникали внутренние дискуссии, когда происходили попытки ограничить редакционную независимость. Представители ISTIL Group, включая ЗАХУРА (Мохаммада ЗАХУРА), многократно говорили, что независимая работа журналистов потенциально угрожает инвестициям компании", – говорится в заявлении.

По версии редакции Kyiv Post, причиной увольнения главреда стал отказ снять интервью с министром аграрной политики и продовольствия Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. Как рассказала газете заместитель главного редактора Kyiv Post Екатерина ГОРЧИНСКАЯ, «в ночь на 15 апреля, когда очередной номер газеты направлялся в печать, Мохаммад ЗАХУР позвонил Брайану БОННЕРУ и потребовал не публиковать интервью господина ПРИСЯЖНЮКА, ссылаясь на личную просьбу министра». "ЗАХУР пригрозил закрыть газету, если интервью Николая ПРИСЯЖНЮКА будет напечатано, но БОННЕР отклонил его просьбу. На следующий день ЗАХУР объявил, что главред уволен за невыполнение приказа. В ответ на это сотрудники редакции объявили забастовку", – уточнила Е.ГОРЧИНСКАЯ. По ее словам, сейчас журналисты Kyiv Post не готовят материалы ни для газеты, ни для веб-сайта издания. "Мы обратились за помощью к влиятельным людям как в Украине, так и в США. Подобное вмешательство в работу редакции аукнется не только ЗАХУРУ и ПРИСЯЖНЮКУ, но и на более высоком уровне!" – заявила журналист.

В пятницу, спустя несколько часов после объявления забастовки, на сайте Минагрополитики появилось сообщение о том, что Н.ПРИСЯЖНЮК доволен вышедшим в газете интервью. "Министерство аграрной политики не имеет никакого отношения к конфликтам внутри редакции газеты Kyiv Post, и ни одно должностное лицо министерства, в том числе и глава Минагрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК, никогда не вмешивались в редакционную политику этого издания. Руководству министерства не известно о причинах увольнения главного редактора газеты Брайана БОННЕРА", – сообщатся на сайте.

Причины увольнения главного редактора Kyiv Post объяснил «Коммерсанту» владелец ISTIL Group, издатель Kyiv Post Group М.ЗАХУР. "У нас с ним не совпадали точки зрения на редакционную политику, и первое предупреждение он получил год назад. Я считал, нам нужно больше социальных тем и рекламы, газета и веб-сайт должны приносить прибыль, а БОННЕРУ больше нравились злободневные политические новости", – рассказал М.ЗАХУР. По его словам, со стороны украинских властей не оказывалось давления на политику издания. "Я действительно звонил БОННЕРУ и просил не публиковать интервью, потому что материал был сырым, неподготовленным и вялым. Его нужно было доработать, достать недостающие документы, а не давать в газету кое-как. Мы планировали опубликовать интервью позже, и почему БОННЕР его напечатал в недоработанном виде – для меня большой вопрос", – подчеркнул издатель, добавив, что заявление о расторжении контракта Б.БОННЕР "подписал с большой радостью".

В редакции Kyiv Post считают, что Б.БОННЕР получил хорошие отступные. "Ему была выплачена зарплата за полгода, и он согласился на увольнение. Мы предлагали ему судиться с издателем и восстанавливаться на должности главреда, но он не хочет. Сказал, пишет бизнес-план и будет создавать новую газету, а нам посоветовал продолжать забастовку", – рассказал газете один из журналистов Kyiv Post.

Между тем забастовка, пишет «Коммерсант», может завершиться уже сегодня. "Сегодня коллективу Kyiv Post будет представлен новый главный редактор – Джим ДЕВИС, работавший ранее у нас на этой должности. Он хороший специалист, но мы продолжим в США и Великобритании поиски человека, способного возглавить газету. Нам нужен современный и активный главный редактор. А пока газета будет выходить, как и раньше, сайты тоже возобновят работу. Мы никого из журналистов насильно не держим, но и политику газеты менять не собираемся",– сказал М.ЗАХУР.

*** Kyiv Post – украинская англоязычная еженедельная газета, издается с 1995 года. Тираж 25 000 экземпляров, главные темы – бизнес, политика, общественная жизнь. С 2009 года издателем газеты является гражданин Великобритании, владелец ISTIL Group М.ЗАХУР.