Азаров заметил прогресс в переговорах о зоне свободной торговли с ЕС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает прогресс в переговорах о подготовке соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты очередного раунда переговоров, завершившегося 8 апреля в Брюсселе.

«Определенный прогресс есть. И мы намечаем нашу работу таким образом, чтобы в этом году завершить этот сложный переговорный процесс. Таким образом, чтобы был достигнут компромисс между интересами Украины как торгового партнера и Европейского Союза»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС про создание зоны свободной торговли в марте 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца 2011 года.

8 апреля т.г. после завершения 16-го раунда переговоров в Брюсселе заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ сообщил, что Украина и ЕС смогли добиться прогресса по трем из пяти наиболее сложных вопросов в рамках переговоров по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).