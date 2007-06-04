Мороз поймет надежды НУ, если еще не заразился от ”донецких”

“Сегодня Верховная Рада получит документы съездов “Нашей Украины” и БЮТ, на которых были прекращены полномочия более чем 150 народных депутатов Украины. Мороз должен, в конце концов, понять, что возникла ситуация, в которой ВР приостанавливает свою деятельность”, - сказал в интервью сайту RAZOM народный депутат пятого созыва Юрий Ключковский.

По его словам, если на протяжении 30 дней ВР не будет способна собраться, а она будет неспособна это сделать, то наступит предпосылка для досрочного прекращения полномочий парламента. “Это станет причиной для реализации политических договоренностей, которые были согласованы 26 мая и под которыми подписался и Александр Мороз”, - добавил он.

Ключковский подчеркнул, что Морозу надо научиться держать слово. Он также не ислючает, что сегодня на согласительном совете Мороз должен обнародовать заявления о выходе из фракции представителей от “Нашей Украины” и БЮТ.

“Обнародование заявлений оппозиции будет зависеть от того, умеет ли Мороз держать слово, а возможно он уже заразился присущей для "донецких" чертой: захотел - слово дал, захотел - забрал, - заметил Ключковский. – Объединенная оппозиция сделала все для того, чтобы страна вышла из политического кризиса, и Мороз должент признать этот шаг".

По словам Юрия Ключковского, спикер парламента пятого созыва должен до конца реализовать соглашение, которое было подписано в рамках “тройки” и в котором прописано, что соответственно 82 статье Конституции Украины ВР прекращает свои полномочия в случае, если более 150 депутатов выйдут из своих фракций.