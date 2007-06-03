Коммунисты и витренковцы блокируют выступление Луценко в Николаеве

В Николаеве около 30 активистов Коммунистической и Прогрессивной социалистической партий пытались сорвать проведение пресс-конференции лидера "Народной самообороны" Юрия ЛУЦЕНКО и его соратников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения “Народная самооборона”, блокирующих с мегафонами и флагами партий подвозили на автомобилях к гостинице "Ингул", где должна была состояться пресс-конференция.

Пикетчики выкрикивали по громкоговорителю оскорбительные лозунги в адрес "Народной самообороны" и выступали против НАТО.

Кроме того, представители ПСПУ пытались пройти в гостиницу, но своими неадекватными действиями спровоцировали столкновение с теми, кто сопровождал лидеров "Народной самообороны".

Тем не менее 30 журналистов прибыли на пресс-конференцию Ю.ЛУЦЕНКО, члена координационного совета “Народной самообороны” и лидера движения "Европейская платформа для Украины" Николая КАТЕРИНЧУКА и председателя партии "Христианско-демократический союз" Владимира СТРЕТОВИЧА.

После пресс-конференции активисты ПСПУ пытались перекрыть центральный и запасной выходы из гостиницы “Ингул”. Кроме того, своими действиями они мешали движению транспорта на улицах, прилегающих к гостинице.

Сегодня утром без предупреждения "Народной самообороне" отказали в проведении пресс-конференции в помещении Театра русской драмы. Кроме того, одна из местных телекомпаний отказалась предоставить эфир Н.КАТЕРИНЧУКУ.

Ю.ЛУЦЕНКО находится в Николаевской области в рамках всеукраинской акции “Народное наступление”.