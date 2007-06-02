Ющенко убежден, что Украина займет достойное место в европейской семье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Украина с полным правом займет достойное место в европейской семье.

Об этом говорится в приветствии главы государства по случаю Дня Европы, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Это – наш праздник. Украина является великой европейской нацией, неотъемлемой частью общеевропейского пространства», – отметил Президент.

«Европейский выбор для нас – не лозунг. Он требует ежедневной последовательной работы. Мы сделаем все возможное для того, чтобы построить новую, демократическую процветающую Украину, которая с полным правом займет достойное место в европейской семье», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Задачи, которые стоят сегодня перед Украиной, «прежде всего внутренние». По словам Президента, они заключаются в обновлении государства, преодолении коррупции, становлении независимой судебной системы.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас продолжается работа над новым базовым договором с Европейским Союзом, который укрепит наше партнерство. Уже через несколько дней будет подписано соглашение с ЕС о либерализации визового режима.

По мнению главы государства, победа заявки Украины на проведение Евро-2012 по футболу засвидетельствовала большое доверие европейского сообщества, признание наших европейских стремлений. «Достойное проведение чемпионата станет делом чести для нашей страны», – отметил он.

«Верю в успех европейской Украины. Мы идем вперед, мы имеем волю и надежду», – говорится в приветствии Президента.