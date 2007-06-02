Мегаблок Нашей Украины готов на 95%

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что соглашение о создании блока демократических сил в составе «Нашей Украины», «Украинской Правицы» и блока Луценко «Народная Самооборона» готово на 95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО сообщил журналистам после завершения съезда “Нашей Украины”.

Он отметил, что все принципиальные вопросы на сегодня уже решены. По его словам, остается выяснить такие вопросы, как название будущего блока, а также обязательства относительно создания в дальнейшем единой партии на базе блока.