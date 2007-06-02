Наша Украина и БЮТ распустили Верховную Раду

Съезд блока «Наша Украина» в субботу днем досрочно прекратил полномочия народных депутатов своей фракции. Всего в состав фракции «Наша Украина» входит 66 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение высказались 280 делегатов, против – 2.

Выступая перед делегатами съезда, лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что после соответствующего решения «Нашей Украины», а также съезда БЮТ Верховная Рада станет неправомочной.

После этого съезд блока «Наша Украина» закрыл свое очередное заседание.

Съезд БЮТ объявлял перерыв в работе до 18.00 субботы. Юлия Тимошенко объяснила это тем, что блок ждет окончательного подтверждения из ЦИК, который должен был обнулить списки блока. Однако позже, когда стало понятно, что в субботу решения не будет, лидер блока приняла решение.

Съезд БЮТ в субботу вечером досрочно лишил полномочий 103 своих народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения делегаты съезда проголосовали единогласно. Полномочия будут прекращены на основании заявлений о выходе депутатов из фракции.

Перед голосованием лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО спросила народных депутатов, хочет ли кто-то из них отозвать свое заявление. Желающих не оказалось.

После голосования Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в связи с прекращением полномочий народных депутатов нынешний состав Верховной Рады Украины является нелегитимным. Она также пообещала, что «через 4 месяца в составе парламента будут самые лучшие народные депутаты».