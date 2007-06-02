Съезд БЮТ обнулил список и ”выкинул” 26 нардепов (фамилии)

В заседании межпартийного съезда БЮТ объявлен перерыв. Перерыв в съезде БЮТ будет продолжаться до 18.00.

Как сообщила пресс-секретарь лидера БЮТ Марина СОРОКА, до перерыва было принято решение досрочно прекратить полномочия 26 народных депутатов в связи с их фактическим выходом из фракции БЮТ, изменой БЮТ и потерей связей с депутатской фракцией. В частности, съезд досрочно прекратил полномочий Валерия ЧИЧКОВА, Владимира ОЛИЙНЫКА, Олега АНТИПОВА, Алексея ДАНИЛОВА, Максима ЛУЦКОГО, Михаила ЗУБЦА, Василия ХМЕЛЬНИЦКОГО, Инги ВЕРШИНИНОЙ, Владимира ЗУБИКА, Александра ЕДИНА, Дмитрия КРЮЧКОВА, Павла ЛЕБЕДЕВА, Владимира ТОЛСТЕНКО, Михаила ГЛАДИЯ, Владимира ТКАЧЕНКО, Дмитрия ВЫДРИНА, Владимира КУРИННОГО, Александра БОРЗЫХ, Олега НАДОШИ, Сергея СИНЧЕНКО, Сергея ПОТИМКОВА, Любови СТАСИВ, Александра КОВТУНЕНКО, Сергея ПОЛИЩУКА, Елены ВИТЕНКО и Николая ЗАМКОВЕНКО.

Кроме того, во время съезда принято решение об обнулении списка кандидатов в народные депутаты на выборах 2006 года.

Как сообщила М.СОРОКА, перерыв объявлен для того, чтобы документы с принятыми решениями предоставить ЦИК для принятия окончательного решения.

После перерыва, по словам пресс-секретаря, планируется рассмотреть вопрос об отзыве из списков БЮТ депутатов местных советов, которые не выполнили взятые на себя обязательства. В частности, планируется лишить депутатских мандатов ряд представителей БЮТ в Киевсовете.

Также планируется принять решение о досрочном прекращении полномочий депутатов фракции БЮТ, которые написали заявления о выходе из фракции. При этом М.СОРОКА отметила, что это будет сделано только после того, как ЦИК примет решение по обнулению списка кандидатов в народные депутаты от БЮТ.