Тимошенко поблагодарила коалицию за работу ”санитарами”

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО высказывается за включение в списки БЮТ и «Нашей Украины» представителей всех партий демократического спектра и отмечает единство демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

Она подчеркнула, что депутаты от «Нашей Украины» и БЮТ прошли много испытаний. Лидер БЮТ считает, что это помогло выкристаллизоваться команде демократических сил, «она стала сильной, она стала единой и если они не смогли объединиться на волне счастья, то мне кажется, что на волне испытаний, все же и жизнь, и обстоятельства, и здравый смысл, кажется, нас уже объединили».

Она назвала сокровищем единство демократических сил. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что хочет сказать несколько слов благодарности своим оппонентам – коалиции: «так как они поработали санитарами демократического лагеря, и так как они вычислили, кто является своим, кто чужим, так как они, потратив свои кровно заработанные деньги, почистили наши ряды, мы бы сами не смогли. Они хорошо потратились, и показали, где есть слабые места, и они сделали нашу команду буквально отборной».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ни у кого не должно возникать сомнений относительно единства «Нашей Украины» и БЮТ.

«И я просила бы, чтобы как справа, так и слева (фракция БЮТ и «Наша Украина» сидели по обе стороны от Президента и лидеров фракций – УНИАН). Мы даже мысли не допускали о том, что мы можем быть врознь», - сказала лидер БЮТ и призвала собравшихся подумать о близких к БЮТ и «Нашей Украине» политических силах. «Я хотела, чтобы мы подумали о наших братьях, которые оказались в менее мощных партиях, я имею в виду «Правицу», «Народную самооборону», ПОРУ и другие. Нам надо всех пригласить в свои ряды. Нам нельзя допустить, чтобы хотя бы один голос остался вне границ демократического лагеря, чтобы хотя бы 1% голосов был разделен между ЯНУКОВИЧЕМ и нашей командой».