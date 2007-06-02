Янукович усилил охрану здания правительства

Распоряжение размещено на сайте ВР

Кабинет Министров Украины распоряжением №343-р от 24 мая обязал Министерство внутренних дел обеспечить усиленный режим охраны Здания правительства и прилегающей к нему территории по ул. Грушевского, 12/2. Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА размещен на официальном сайте Верховной Рады.

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