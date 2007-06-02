Мороз - не медик, но Цушко ””действительно перенес какой-то тяжелый удар”

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ не исключает, что в ситуации с министром внутренних дел Василием ЦУШКО речь идет не просто о заболевании сердечно-сосудистой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады сказал журналистам, находясь в г. Славутич Киевской области.

Он отметил, что во время посещения В.ЦУШКО в больнице было понятно, что «он явно не здоров и опыт мне позволяет даже без медицинского образования говорить, что он действительно перенес какой-то тяжелый удар, который проявляется в отношении сердечно-сосудистой системы». А.МОРОЗ сказал, что В.ЦУШКО «классный спортсмен, молодой человек». По его словам, министр внутренних дел Украины «еще неделю назад бегал кросс». Он подчеркнул, что В.ЦУШКО эмоциональный человек, «но нужно знать его, чтобы сказать, может ли его свалить какой-то эмоциональный стресс. Нет – это другие обстоятельства очевидно».

В то же время А.МОРОЗ добавил, что деталей этого дела не может знать.

«Я на эту тему не распространяюсь, поскольку мне мало что по этому поводу известно, но надеюсь, что все станет понятным и явным», - отметил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДОС МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику. Такое решение принято семьей министра после консультаций с врачами.

1 июня народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

Адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявляла, что болезнь у министра внутренних дел В.ЦУШКО вызвана отравлением. По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертвый в понедельник. Я его видела собственными глазами".

Прошлой ночью в одной из клиник Германии В.ЦУШКО прооперировали.