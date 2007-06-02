ЦИК назвала кандидата на должность главы

Центральная избирательная комиссия выдвинула Владимира ШАПОВАЛА кандидатом на должность председателя ЦИК.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

В настоящий момент члены комиссии задают вопросы кандидату В.ШАПОВАЛУ, который был назначен членом ЦИК от оппозиции.

Вместе с тем, в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК не исключили, что в ближайшие 10 минут будут выдвинуты и другие кандидатуры.

Как ранее сообщали некоторые СМИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали кандидатуру представителя президента в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА на должность председателя Центризбиркома.