ЦИК назвала кандидата на должность главы
13:47, 02 июня 2007Политика
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Идет заседание комиссии
Центральная избирательная комиссия выдвинула Владимира ШАПОВАЛА кандидатом на должность председателя ЦИК.
Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
В настоящий момент члены комиссии задают вопросы кандидату В.ШАПОВАЛУ, который был назначен членом ЦИК от оппозиции.
Вместе с тем, в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК не исключили, что в ближайшие 10 минут будут выдвинуты и другие кандидатуры.
Как ранее сообщали некоторые СМИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ согласовали кандидатуру представителя президента в Конституционном Суде Владимира ШАПОВАЛА на должность председателя Центризбиркома.
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