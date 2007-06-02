У Тимошенко есть запасной вариант

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что даже, если 150 депутатов не сложат депутатские полномочия, то будет задействован другой механизм для проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

Она считает, что коалиция будет препятствовать процессу сложения депутатских мандатов. «Сегодня уже по 5 млн., вчера 3 было, сегодня – 5, и еще пытаются покупать людей, и я хочу пожелать успеха в этом, пусть покупают, может кого-то мы и не увидим», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, выразив убеждение, что даже, если коалиции удастся разрушить процесс сложения полномочий 150 народными депутатами, то будет задействован другой механизм. «Не бойтесь, есть еще ст. 90 ч. 1, ч. 2 и ч. 3, в крайнем случае есть еще ст. 102 в полном объеме, есть ст. 5 в полном объеме, поэтому, уважаемые друзья, нет уже той силы, тех денег, тех аргументов, которые могут это (выборы – УНИАН) остановить», - сказала она, заметив, что весь вопрос во времени, добавив, что чем скорее, тем лучше.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что Украина выходит из политического кризиса. Она поблагодарила Президента за то, что он прошел этот путь мужественно, за то, что он ни на шаг не отступил от своей линии. «Невозможно было себе представить, чтобы за коррупцию в парламенте бывший Президент распустил парламент, он был ключом, крышей, сутью этой коррупции. Вы предприняли беспрецедентный в истории Украины шаг, и я знаю, что все люди, которые сидят в этом зале, и вся страна не верили, что такой шаг Президент сможет предпринять, но, Виктор Андреевич, вы оказались более сильным, выше обстоятельств и раскладов, и даже сильными в том, что вы поняли, что то была нестабильность», - сказала она, искренне поблагодарив Президента.

Она также поблагодарила всех присутствующих народных депутатов.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что необходимо достойно пройти завершающий этап подготовки к выборам, провести съезды партий и войти в историю, положив свои мандаты. Она убеждена, что больше никто в будущей истории Украины не повторит этот шаг, поскольку отказаться от депутатской неприкосновенности, преференций, пенсий и тому подобное, очень тяжело, поскольку ни в одного депутата, который сегодня отказывается от депутатского мандата, нет гарантии, что он попадет в следующий парламент.