Ющенко: кажется, ”если ты не ”падлюка”, то у тебя нет шансов стать нардепом”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует существование в стране конституционных проблем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

По его словам, эти проблемы имеют институционный характер, поскольку речь идет не лишь о межпартийных отношениях. При этом он отметил, что политики должны понимать, что они не будут находиться вечно на вершине политического процесса, и поэтому необходимо думать не о себе, а об Украине. «Сегодня наше политическое присутствие может изменить принципы, на которых формируется политический порядок в Украине, а оттуда и стабильность, и противовесы, балансы власти. Все хотят политической стабильности. Но этого можно достичь не морально-этическими договоренностями. Но обязательно закрепить это через механику и принципы, проходящие через тело Конституции и законов», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что потомкам необходимо передать сбалансированную систему государственной власти, огражденную от узурпации.

В.ЮЩЕНКО отметил, что его нередко обвиняли в стремлении узурпации власти, но он хочет только демократического развития страны: «Много дискуссий было, кто чего хочет, - я узурпации власти не хочу», - сказал он, подчеркнув недопустимость коррупции в стенах парламента.

Говоря о переходах депутатов из фракций во фракцию, В.ЮЩЕНКО заметил, что у него создалось впечатление: «Если ты не «падлюка», то у тебя и шансов нет стать народным депутатом».

При этом он выразил убеждение, что рецидивов, которые были в предыдущем и в нынешнем парламенте, уже никогда не повторится.

Президент также выразил надежду, что политические силы выйдут с уроками из этого политического кризиса, а также выйдут более сильными.