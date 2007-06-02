Сегодня съезды НУ и БЮТ повторно аннулируют свои списки

Сегодня съезды «Нашей Украины» и БЮТ повторно аннулируют свои избирательные списки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО на совместном заседании фракций БЮТ и «Наша Украина» в Секретариате Президента.

В.КИРИЛЕНКО выразил мнение, что представители коалиции и в дальнейшем будут оказывать сопротивление досрочному прекращению полномочий депутатов двух фракций. В то же время он напомнил, что вчера по требованию коалиции депутаты БЮТ и «Нашей Украины» предоставили в Секретариат парламента не только заявления, но и сообщения о своем выходе из фракции на имя председательствующего на заседании. Сегодня этим фракциям остается сделать последний шаг и провести съезды, на которых принять решение о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

В.КИРИЛЕНКО напомнил, что такие съезды назначены на 14.00 субботы. «Безусловно, могут быть различные мнения по этому поводу. Но лично я убежден, что мы не имеем права сбавлять тот темп в реализации ст. 82 Конституции, который мы взяли. Если мы подали заявление о выходе, письменное сообщение председательствующему, то сегодня мы должны принять окончательное решение съездами о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины – членов фракций. Безусловно, перед этим еще раз подтвердить решение об отмене списка кандидатов в народные депутаты», - сказал В.КИРИЛЕНКО. При этом он выразил надежду, что на этот раз соответствующее решение будет принято Центризбиркомом. «После этого мы сможем продемонстрировать ВР, вернее правящей коалиции, которая настроена работать еще долго, что ВР является неполномочной. Думаю, что это будет выполнением с нашей стороны п. 3 совместного заявления Президента, премьер-министра и председателя ВР о конституционных основаниях прекращения полномочий ВР согласно ст. 82, добавил В.КИРИЛЕНКО.