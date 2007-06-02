Винский говорит, что из БЮТ переманили еще двух нардепов
Фракция блока Тимошенко заявляет, что Партия регионов блокирует их попытки сложить депутатские полномочия.
Об этом заявил журналистам один из лидеров БЮТ Иосиф Винский на вопрос о сроках, когда удастся обнулить список блока Тимошенко.
"Это зависит от того, как Партия регионов будет инициировать затягивание этого процесса в судах", - сказал Винский.
Он добавил, что двое членов фракции блока Тимошенко из-за давления отказались подтвердить свои заявления о выходе из фракции, что должно было тянуть за собою сложение полномочий.
"На наших депутатов идет очень мощное давление, и двое не устояли", - сказал Винский.
Вместе с тем Винский отказался назвать их фамилии.
Винский сказал, что часть людей не подписала, потому что болеют, в частности, депутат Левцун находится на операции в Германии
Однако среди подписанных сообщений о сложении депутатства есть от Юлии Тимошенко, которая сейчас также болеет.
"Мы подъехали к ней домой, она подписала, и мы привезли в парламент", - сказал Винский.
Поэтому, по словам депутата, он передал председательствующему на сессии 97 сообщений о выходе из фракции БЮТ.
Как известно, заявления о выходе написали 106 членов фракции, однако позднее их надо было подтвердить, передав сообщение о выходе из фракции председательствующему на сессии.