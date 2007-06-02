В Нашей Украине и БЮТ сомневаются, что кризис уже урегулирован

Фракции “Наша Украина” и БЮТ сегодня намерены встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, об этом накануне журналистам сообщил народный депутат Иосиф ВИНСКИЙ.

В частности, по его словам, встреча запланирована на 10.00. После этого в 14.00 состоятся съезды БЮТ и “Нашей Украины”. И.ВИНСКИЙ отметил, что голосование по ряду важных вопросов не означает, что политический кризис уже полностью урегулирован. «Я бы не был таким оптимистом», - сказал народный депутат, отвечая на вопрос решен ли уже политический кризис.

Он также выразил надежду, что уже в ближайшее время удастся решить вопрос о досрочном прекращении полномочий народных депутатов от БЮТ и “Нашей Украины” в связи с заявлениями о выходе из фракций.